نتنياهو أكثر شخصية مؤثرة في 2020: أعظم ساحر سياسي عرفته إسرائيل

وصفت صحيفة عبرية، رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، بأنه "أعظم ساحر" عرفته السياسة في بلاده على مر تاريخها.وذكرت صحيفة "معاريف" العبرية، أن نتنياهو جاء على رأس أكثر 20 شخصية مؤثرة في السياسة الإسرائيلية للعام الماضي 2020، حيث هذا العام بمثابة أنجح عام سياسي له في كل سنواته، رغم ما مر به من عثرات سياسية واقتصادية.وأفادت الصحيفة في تقريرها المطول بأنه كان يعتقد مع بداية عام 2020 أن عهد نتنياهو في أفول، لكن تبين أن عامه هذا سيكون الأفضل والأنجع، رغم الضربات التي تلقاها بشأن محاكمته في قضايا الفساد، وانفصال الكثيرين عن حزبه الحاكم "الليكود"واجه نتنياهو مشاكل اقتصادية وسياسية واجتماعية، على رأسها تفشي فيروس كورونا المستجد “كوفيد 19” في البلاد، وكذلك خلافاته المستعرة مع وزير دفاعه، الجنرال بيني جانتس، رئيس حزب "أزرق أبيض"، ودخوله في ائتلاف حاكم معه، رغم التباينات الكبيرة بينهما.وجاءت قائمة أكثر الشخصيات السياسية الإسرائيلية، في المرتبة الثانية أفيحاي ماندلبليت، النائب العام الإسرائيلي.وفي المركز الثالث جدعون ساعر، المنشق حديثًا عن الليكود والذي أسس حزب "أمل جديد"، المركز الرابع، يوسي كوهين، رئيس الموساد، والمرتبة الخامسة، يائير لبيد زعيم حزب “هناك مستقبل".ويأتي تقرير الصحيفة العبرية في ظل استمرار المظاهرات المطالبة برحيل نتنياهو، للأسبوع الثامن والعشرين من الاحتجاجات التي تشهدها إسرائيل، على خلفية مزاعم بسوء إدارته لجائحة كورونا، واتهامه في 4 قضايا فساد، في وقت بدأت المحكمة المركزية بالقدس، في 24 مايو الماضي، أولى جلسات محاكمته بها.