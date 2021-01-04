التضامن: 2.6 مليون ترددوا على منصة «مودة»

قال الدكتور عمرو عثمان مساعد وزيرة التضامن، المشرف على برنامج مودة للحد من حالات الطلاق، إنّ هناك مليونين و600 ألف حالة ترددت على المنصة الإلكترونية لـ«مودة»، بخلاف 167 ألف حصلت على شهادة بالفعل.وأضاف فى تصريحات صحفية، أن هناك فرق بين المتردد على المنصة والحاصل على شهادة تدريب على البرنامج، مشيرا إلى أنّ هناك مترددين على المكون الصحي فقط أو المكون الديني، ولا تطلب الحصول على الشهادة، لكن الذي حصل على كل المكونات وكل مراحل البرنامج 167 ألفا.وأكد مساعد وزيرة التضامن، أن التدريبات المباشرة حصل عليها نحو 40 ألف خلال 2020، وتم العمل على مستوى 8 جامعات، لافتا إلى أنّه في ظل ظروف كورونا تعطل التدريب لفترة.وأشار مساعد وزيرة التضامن، إلى أنّ التدريبات على البرنامج داخل الجامعات في ظل ظروف كورونا صعبة جدا، خاصة مع انتشار فيروس كورونا وتطبيق نظام التعليم عن بعد، موضحا أنّه يتم عمل تدريبات مباشرة مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية، مع مكلفات الخدمة العامة والمقبلين على الزواج.ولفت عثمان إلى أنّه يتم تعظيم دور المنصة الإلكترونية، للوصول لأكبر عدد ممكن في ظل الظروف الحالية.