رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 04 يناير 2021 الموافق 20 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

لإجبار أهله على دفع 500 ألف فدية.. الأمن يحرر طالب مختطف بسوهاج

الإثنين 04/يناير/2021 - 11:44 ص
خطف
خطف
مريم جبل - عمرو المزيدي
طباعة
تمكن ضباط البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج، اليوم الأثنين، من كشف ملابسات واقعة اختطاف أحد الأشخاص، ومطالبة أهليته بدفع مبلغ فدية لإطلاق سراحه، في مركز جهينة بمحافظة سوهاج.

كان قد ورد بلاغ لقسم شرطة طهطا من تاجر يفيد تلقيه اتصالا هاتفيا من شخص مجهول، طلب خلاله وزن سيارته باستخدام الميزان الخاص به فأرسل شقيقه -طالب- لوزنها إلا أنه لم يعد، وتلقى رسالة على هاتف عم المُبلغ، تاجر، مضمونها احتجازه لدى مجهولين واعتزامهم مساومتهم لإطلاق سراحه.

توصلت تحريات فرق البحث برئاسة قطاع الأمن العام، ومشاركة إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج إلى قيام كلٍ من 3 عمال وعاطليّن، باختطاف المجنى عليه واحتجازه بمزرعة خاصة بإثنين من المتهمين بدائرة مركز جهينة، عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وضبطهم، وبحوزتهم (طبنجة، ومسدس صوت) وتحرير المجنى عليه.

وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة وقرر أحدهم أنه نظرًا لسابقة عمله طرف عم المجنى عليه وعلمه بثرائه، عقد العزم على اختطاف نجل شقيقه ومساومته على دفع مبلغ 500 ألف جنيه كفدية لإطلاق سراحه، واتفق مع باقي المتهمين لتنفيذ مخططه.

وأضاف المتهم أنه بتاريخ الواقعة بالاتصال بالمبلغ وطلب منه وزن سيارة وعقب وصول المجنى عليه لمكان الميزان، هدده المتهمان الرابع والخامس بالأسلحة المضبوطة بحوزتهم، وتم اقتياده داخل سيارة ملاكي واحتجازه بالمزرعة المُشار إليها تمهيدًا لمساومة عمه.

وتم بإرشاد المتهمين ضبط السيارة والهواتف المحمولة المستخدمين في ارتكاب الواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، العرض على النيابة للتحقيق.

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

محمد الباز للأطباء: «حقكم على دماغنا في أي تجاوز ضدكم»

تخفيض 20% على تذاكر «مصر للطيران» بمناسبة بطولة كأس العالم لكرة اليد

معيط لسفير إيطاليا: «الإصلاح الاقتصادي» ساعدنا في احتواء تداعيات كورونا

«الوزراء» ينفي إلغاء النماذج الاسترشادية لامتحانات الثانوية العامة 2021

الصور

image description

«أطفال أسيوط» تدخل 2021 بدون قوائم انتظار

image description

ضبط 15 طن دقيق مدعم قبل تهريبه في دمياط

image description

إقبال للتصويت في انتخابات برلمان شباب دمياط

image description

غلق مطعمين مخالفين بدمياط (صور)

image description

لجنة لتسعير أراضي أملاك الدولة بمركز القوصية في أسيوط

الأكثر قراءة

تخفيض 20% على تذاكر «مصر للطيران» بمناسبة بطولة كأس العالم لكرة اليد

«الوزراء» ينفي إلغاء النماذج الاسترشادية لامتحانات الثانوية العامة 2021

كيف تسبب رشدي أباظة في انفصال مديحة كامل عن زوجها؟

فيديو جديد صادم.. لحظة مطاردة قاتل معلمة بولاق لها قبل قتلها

إنفوجراف

image description

«المبدع».. وداعًا وحيد حامد (إنفوجراف)

image description

دفتر عزاء الفنانين لوحيد حامد (إنفوجراف)

image description

وحيد حامد.. كيف نعاه المثقفون؟ (إنفوجراف)

image description

«فتاة النزهة» المسحولة عانت من نزيف بالجسد كله وعظام مهشمة (إنفوجراف)

نجم الساعة

دفتر عزاء الفنانين لوحيد حامد (إنفوجراف)

منوعات

هونج كونج ترجئ إعادة فتح المدارس لمواجهة كورونا

كرواتيا تتعرض لثاني أقوى زلزال خلال أسبوع

حرائق الغابات في البرازيل بلغت أعلى مستوياتها في 2020

في موسكو فقط.. توظيف إناث لقيادة المترو

أيام زمان

صدور ديوان «بخفة فيل» للشاعرة بسنت عبداللاه

كيف تسبب رشدي أباظة في انفصال مديحة كامل عن زوجها؟

فقد سمعه وعاش وحيدًا مع كلبه.. اللحظات الأخيرة في حياة زكي رستم

«مصر بها أثرياء ومشاهير يتمنوكي».. قصة علاقة جمعت ميرفت أمين بتاجر مخدرات

مقالات الرأي
د. منى حلمى
عام جديد بين الشعارات على الورق والمليارات المهدرة
عمرو خالد
يا عفو.. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا «٢- 2»
ماجد حبته
جرائمهم طالت مسجد النجاشى
مؤمن المحمدي
موسم التفويت
المزيد

الثقافة

«الفن وتحسين جودة حياة ذوي الهمم» ملتقى أونلاين بثقافة الجيزة

انطلاق فعاليات «صنايعية مصر» بقصر ثقافة الإسماعيلية

سعد القليعى عن عبدالوهاب الأسوانى: عامان فى العراء يا خال

فى ذكرى رحيله.. عبد الوهاب الأسوانى الكاتب الذى يجيد صوغ المعانى