لإجبار أهله على دفع 500 ألف فدية.. الأمن يحرر طالب مختطف بسوهاج

تمكن ضباط البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج، اليوم الأثنين، من كشف ملابسات واقعة اختطاف أحد الأشخاص، ومطالبة أهليته بدفع مبلغ فدية لإطلاق سراحه، في مركز جهينة بمحافظة سوهاج.كان قد ورد بلاغ لقسم شرطة طهطا من تاجر يفيد تلقيه اتصالا هاتفيا من شخص مجهول، طلب خلاله وزن سيارته باستخدام الميزان الخاص به فأرسل شقيقه -طالب- لوزنها إلا أنه لم يعد، وتلقى رسالة على هاتف عم المُبلغ، تاجر، مضمونها احتجازه لدى مجهولين واعتزامهم مساومتهم لإطلاق سراحه.توصلت تحريات فرق البحث برئاسة قطاع الأمن العام، ومشاركة إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج إلى قيام كلٍ من 3 عمال وعاطليّن، باختطاف المجنى عليه واحتجازه بمزرعة خاصة بإثنين من المتهمين بدائرة مركز جهينة، عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وضبطهم، وبحوزتهم (طبنجة، ومسدس صوت) وتحرير المجنى عليه.وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة وقرر أحدهم أنه نظرًا لسابقة عمله طرف عم المجنى عليه وعلمه بثرائه، عقد العزم على اختطاف نجل شقيقه ومساومته على دفع مبلغ 500 ألف جنيه كفدية لإطلاق سراحه، واتفق مع باقي المتهمين لتنفيذ مخططه.وأضاف المتهم أنه بتاريخ الواقعة بالاتصال بالمبلغ وطلب منه وزن سيارة وعقب وصول المجنى عليه لمكان الميزان، هدده المتهمان الرابع والخامس بالأسلحة المضبوطة بحوزتهم، وتم اقتياده داخل سيارة ملاكي واحتجازه بالمزرعة المُشار إليها تمهيدًا لمساومة عمه.وتم بإرشاد المتهمين ضبط السيارة والهواتف المحمولة المستخدمين في ارتكاب الواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، العرض على النيابة للتحقيق.