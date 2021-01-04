5 وفيات و360 إصابة بفيروس كورونا في غزة

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم الاثنين، عن تسجيل 5 وفيات و360 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الاربع والعشرين الماضية.وقالت الوزارة في موجز التقرير اليومي للفيروس في القطاع أنه تم تسجيل 510 حالات تعاف جديدة من مصابي كورونا.وأشارت إلى أن الإجمالي التراكمي للمصابين بلغ 42738 إصابة، من بينها 9784 حالة نشطة و32556 حالة تعافي 398 وفاة.وأضافت أن إجمالي الحالات التي تحتاج لرعاية طبية في المستشفى 245 حالة، فيما بلغ اجمالي الحالات الخطيرة والحرجة 141 حالة.