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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

العراق يعتقل داعشيًا متهمًا بقتل أكثر من 30 شخصًا

الإثنين 04/يناير/2021 - 11:59 ص
الاستخبارات العراقية
الاستخبارات العراقية
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أعلنت وكالة الاستخبارات العراقية، اليوم الإثنين، اعتقال إرهابي بالعاصمة بغداد ينتمي إلى تنظيم "داعش" الإرهابي، متورط في عملية إرهابية عام 2016، تم فيها تفجير سيارة مفخخة بمحافظة المثنى، ثاني أكبر محافظات العراق، وراح ضحيتها أكثر من 30 شخصا.

وقالت الوكالة، في بيان لها حسبما نقلت قناة (السومرية نيوز)، إنه "في مطلع عام 2016 انفجرت سيارة مفخخة في محافظة المثنى، راح ضحيتها أكثر من ثلاثين شخصا، وتمكنت مفارز شعبة استخبارات المحمودية التابعة لمديرية استخبارات بغداد في وزارة الداخلية من إلقاء القبض على أحد منفذي تلك الجريمة النكراء في منطقة اللطيفية ضمن محافظة بغداد".

وأشار البيان إلى أن الإرهابي المعتقل مطلوب وفق أحكام المادة (4 إرهاب) لانتمائه لتنظيم "داعش" الإرهابي، وقد تم إحالته للتحقيق.

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