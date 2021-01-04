ضبط 2 طن مصنعات لحوم مغشوشة بالقاهرة

تمكنت مباحث التموين بمديرية أمن القاهرة، اليوم الأثنين، من ضبط مالك ثلاجة لحفظ السلع الغذائية بدون ترخيص بمحافظة القاهرة.وتم ضبط (2،5 طن مصنعات لحوم ورنجة بدون مستندات، مجهولة المصدر، ويشتبه في عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي) لوجود تغير في خواصها الطبيعية وتشكل خطرًا على الصحة العامة، وذلك تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، وحُرر المحضر اللازم بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.يأتي ذلك إنفاذًا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائي، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع.