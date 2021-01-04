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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

كيف أثرت الأزمة الاقتصادية على شعبية أردوغان؟

الإثنين 04/يناير/2021 - 11:57 م
أردوغان
أردوغان
أمينة ذكى
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يبدو أن الأوضاع الاقتصادية المتردية في تركيا تأبى الإصلاح مع مطلع العام الجديد 2021، حيث كشفت تقارير عن انهيارات جديدة في المشهد الاقتصادي التركي الذي بدوره أدى إلى تراجع كبير في شعبية الرئيس رجب طيب أردوغان.

ديون المواطن التركي تثقل كاهله

ارتفع عدد المواطنين المدينين للبنوك إلى 33.9 مليون مواطن، فيما بلغ حجم الديون حتى بداية العام الجديد 816 مليار ليرة بمتوسط 25 ألف ليرة للفرد.

ووفقا للصحيفة فقد زادت ديون الأسر للبنوك بنسبة قياسية بلغت 41% في عام واحد، وذلك حسب بيانات وكالة التنظيم والرقابة المصرفية (BRSA) لعام 2020، فيما ارتفع حجم القروض الاستهلاكية، بما في ذلك بطاقات الائتمان الفردية، إلى 816.2 مليار ليرة، بمقدار 236.2 مليار ليرة في عام واحد.

وتابعت الصحيفة أنه خلال فترة وباء كورونا، لجأ 920 ألف شخص في أبريل، و699 ألف شخص في مايو القروض الاستهلاكية، ليصل حجم القروض إلى 385 مليار، كما ارتفع حجم ديون القروض الشخصية إلى 33.9 مليون بمقدار 2.4 مليون في عام واحد، منها أنقرة 26 ألف و87 ليرة، وتليها إزمير بـ22 ألفًا و945 ليرة، ويليهما تيكيرداغ بـ21 ألفًا و757 ليرة.

اعترافات تركية بزيادة معدلات التضخم

وكشف معهد الإحصاء التركي اليوم، ارتفاع معدل التضخم أكثر مما هو متوقع إلى 14.6 بالمئة على أساس سنوي في ديسمبر ليستمر الضغط علي البنك المركزي لتشديد السياسة النقدية، وعلى أساس شهري، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين 1.25 بالمئة في ديسمبر.

وتوقع استطلاع أجرته رويترز أن يزيد التضخم 14.2 بالمئة على أساس سنوي مقارنة مع 14 بالمئة في نوفمبر بينما يسجل المعدل الشهري صعودا 0.9 بالمئة، وأظهرت البيانات أن مؤشر أسعار المنتجين ارتفع 2.36 بالمئة في ديسمبر على أساس شهري و25.15 بالمئة سنويا.

يأتي هذا فيما حذر محمد أسيت، كاتب عمود في صحيفة يني شفق الموالية للحكومة، الأتراك الذين اشتروا العملات الأجنبية خلال انخفاض قيمة الليرة هذا العام، بأنّهم قد يشعرون بالندم على عدم استبدال الدولار واليورو مع ارتفاع الليرة.

وقال أسيت إن الودائع بالعملات الأجنبية، التي ارتفعت إلى مستويات قياسية في البلاد، "ستنهار حتمًا مع استمرار انخفاض الدولار". وأضاف بأنّ العملية ستكون تدريجية.

الأزمة الاقتصادية تعصف بشعبية أردوغان
كشف أحدث استطلاع للرأي أن المواطنون الأتراك يعتقدون أن البلاد تأخذ منعطفًا نحو الأسوأ، حيث وصلت نسبة من يعتقدون هذا الرأي 65%، وهو أعلى رقم منذ خمس سنوات، وفقًا لآخر نتائج مسح شهري أجراه مركز استطلاعات الرأي في أنقرة "متروبول".

وقال 64% من المشاركين إن الازدهار الاقتصادي لتركيا قد ساء خلال العام الماضي، حسبما نقلت صحيفة بيرغون عن استطلاع "نبض تركيا" (تركيا نابزي) لشهر ديسمبر 2020، وقال 8% فقط ممن شملهم الاستطلاع إن ظروف المعيشة في البلاد قد تحسنت، مسجلة أدنى رقم في تاريخ المسح، قال بيرجون.

يأتي هذا فيما عانت تركيا بالفعل من أزمة عملة 2018 وتضخم مزدوج عندما اجتاحت جائحة فيروس كورونا البلاد في مارس.

في غضون ذلك، فقدت الليرة نحو ربع قيمتها عام 2020، مما أدى إلى ارتفاع أسعار العديد من السلع، بينما سجلت البطالة 12.7%، وفقًا لمعهد الإحصاء التركي (TÜİK)، وقال 80% ممن شملهم الاستطلاع إن معدل التضخم في تركيا أعلى من نسبة 14% التي أعلنتها شركة T withİK، بأغلبية 51%، قائلين إن التضخم الفعلي يقترب من 30%.

استطلاعات تكشف تراجع شعبية أردوغان

نشرت صحيفة "جمهورييت" تصريحات لكمال أوزقيراز، رئيس مركز "أوراسيا" لاستطلاعات الرأي، قال فيها إن شعبية الحزب الحاكم انهارت وفقا لهذه الاستطلاعات التي أجرتها 7 شركات أبحاث خلال الفترة من سبتمبر الماضي وحتى نوفمبر الماضي.

وأشار إلى أنها متوسط نتائجها كشف عن أن التصويت لصالح العدالة والتنمية التركي، قد تراجع بمعدل 4 نقاط، كما انخفض التصويت لصالح حزب الحركة القومية ليحصل على نسبة أقل من نسبة العتبة الانتخابية التي تقدر بـ10%.

ومطلع نوفمبر الماضي، كشف استطلاع أجرته شركة "أوراسيا" للأبحاث عن تراجع نسبة الأصوات الداعمة لنظام أردوغان،ووفق نتائج ذلك الاستطلاع فإن تحالف "الجمهور"، حصل على 32.7% في تراجع كبير لنسبة المؤيدين للتحالف، فيما حصل تحالف "الأمة" على 32.2%.

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