«توخى الحذر».. خريطة الطرق المغلقة بسبب «الشبورة»

الأماكن التي أغلقتها المرور



توفير سيارات الإغاثة



"التنسيق بين المرور والأرصاد"



"تحذيرات الأرصاد على مدار الأيام الماضية"



شبورة كثيفة غطت طرق مصر في الساعات الأولى من صباح اليوم الإثنين، ما جعل الإدارة العامة للمرور تحذر السائقين من احتمالية وقوع حوادث نتيجة الرؤية الضبابية بسبب الشبورة، لتتخذ الإدارة العامة للمرور قرارا بغلق الطرق في محاولة للسيطرة على الشبورة الكثيفة.أغلقت الإدارة العامة للمرور، طريق إسكندرية الصحراوي، والطريق الدائري الاقليمي من بوابات الخطاطبة، ومحور 30 يونيو من العين السخنة والسويس حتى الإسماعيلية، وطريق بورسعيد الصحراوي، وطريق العين السخنة، وطريق الإسماعيلية الصحراوي.جاء ذلك بعد تحذير هيئة الأرصاد الجوية من ظهور الشبورة الكثيفة، في الساعات الأولى من صباح اليوم، وذلك على الطرق السريعة.وأهابت الإدارة العامة للمرور بالسائقين توخي الحذر أثناء القيادة على الطرق، منعا لوقوع الحوادث على الطرق بسبب الشبورة.وفي خطوة هامة للسيطرة على الشبورة في الأماكن المختلفة، وفرت الإدارة العامة للمرور بالتنسيق مع إدارات المرور على مستوى الجمهورية، سيارات الإغاثة المرورية على كافة الطرق، ووجهت بضرورة التواجد المروري الفعّال لأي طارئ قد يحدث، كما أهابت الإدارة العامة للمرور بقائدى السيارات الالتزام بتعليمات رجال المرور حفاظا على سلامتهم.وتتخذ الإدارة العامة للمرور احتياطاتها يوميا وتصدر نشرة تحذيرات بناء على ما تقوله هيئة الأرصاد الجوية من توقعات مختلفة للطقس على كافة الطرق في مصر، وذلك في محاولة لتقليل الحوادث المرورية الناتجة عن الشبورة الكثيفة."مراقبة المرور للطرق"وتراقب الإدارة العامة للمرور حركة السيارات بواسطة كاميرات المراقبة، لرصد أي كثافات مرورية بالمحاور مع نشر الأوناش المرورية بالطرق لرفع أي أشباء تعيق المرور.وتوفر الإدارة العامة للمرور، عددا من سيارات الإغاثة المرورية تم توزيعها على جميع الطرق، وتقوم مهمتها الأولى على مساعدة قائدي السيارات الذين تعطلت سياراتهم على الطرق أو حوادث للسيارات من خلال رقم التليفون 01221110000.كانت هيئة الأرصاد الجوية قد حذرت المواطنين من وقوع حوادث طرق مؤكدة على مدار الأيام الماضية حدوث شبورة كثيفة على الطرق السريعة، وهو ما جعلها تناشد المواطنين بضرورة توخي الحذر أثناء القيادة في حالة اضطرارهم للقيادة في الساعات الأولى من صباح اليوم.