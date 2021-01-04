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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

ضبط سائقين سرقا كابلات كهربائية من شركة بالتجمع

الإثنين 04/يناير/2021 - 11:35 ص
سرقة كابلات كهربائية
سرقة كابلات كهربائية
مريم جبل - عمرو المزيدي
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تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، اليوم الأثنين، من ضبط سائقان سرقا مخزن شركة في منطقة التجمع الأول بمحافظة القاهرة.

كانت قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة التجمع، قد تمكنت أثناء تفقد الحالة الأمنية من ضبط سائقان حال قيامهما بإضرام النيران ببعض الكابلات الكهربائية، وبحوزتهما (سيارة قيادة أحدهما ويعمل عليها كسائق محمل عليها كمية من النحاس وزنت حوالى 150 كيلو جرام، منشار حديدي، سلاح أبيض -كتر-).

بمناقشتهما عن مصدر المضبوطات حيازتهما اعترفا بسرقتها من داخل مخزن تابع لإحدى الشركات، وأقر أحدهما بأنه نظرًا لمروره بضائقة مالية وسابقة عمله بالشركة المُشار إليها، اختمرت في ذهنه فكرة سرقة كابلات كهربائية من داخل مخزن الشركة.

وفى سبيل ذلك استعان بالمتهم الآخر حيث توجها للمخزن مستقلين السيارة المشار إليها وتمكنا من الاستيلاء على المضبوطات بقصد التصرف فيها بالبيع، وباستدعاء المهندس المسئول بالشركة تعرف على المضبوطات واتهمهما بالسرقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.

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