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الإثنين 04 يناير 2021 الموافق 20 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

مريض كلى.. أول من يحصل على لقاح «أسترازينيكا-أكسفورد» ببريطانيا

الإثنين 04/يناير/2021 - 11:34 ص
لقاح كورونا
لقاح كورونا
وكالات
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تلقى مريض كلى بريطاني جرعة من لقاح أسترازينيكاأكسفورد المضاد لفيروس كورونا، ليصبح أول شخص في العالم يحصل على اللقاح خارج التجارب السريرية.

وأوضحت هيئة الخدمات الصحية الوطنية البريطانية أنه تم حقن بريان بينكر 82 عاما باللقاح في مستشفى جامعة أكسفورد عند الساعة السابعة والنصف صباحا (0730 بتوقيت جرينتش).

وأعرب بينكر، وهو من أكسفورد، عن فخره بتلقي اللقاح في مدينته، التي تبعد 82 كيلومترا شمال لندن، مضيفا "سعيد جدا بالحصول على اللقاح المضاد لكورونا اليوم، وفخور حقا بأنه تم تطويره في أكسفورد، ولقد كان التمريض والأطباء والطاقم رائعين، ويمكنني الآن أن أتطلع للاحتفال بالذكرى السنوية الثامنة والأربعين لزواجي مع زوجتي شيرلي في وقت لاحق من هذا العام".

وكانت الجهات التنظيمية البريطانية وافقت في الثلاثين من ديسمبر على الاستخدام الطارئ للقاح.

وأطلقت بريطانيا مطلع ديسمبر برنامجا موسعا للتلقيح ضد فيروس كورونا، باللقاح الذي طورته شركتا فايزر وبيونتيك.

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