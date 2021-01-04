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مصر

«الزراعة»: 10 آلاف شتلة لوز ومورنجا لتوزيعها مجانا بشمال سيناء

الإثنين 04/يناير/2021 - 11:33 ص
الزراعة
الزراعة
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قال الدكتور عبدالله زغلول، رئيس مركز بحوث الصحراء، إنه في إطار توجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، يقدم المركز من خلال المحطات البحثية الدعم للمزارعين سوء إرشاديا أو فنيًا أو عينيًا من خلال خبراء مركز بحوث الصحراء والمتخصصين في مجال الزراعات الصحراوية.

وأشار زغلول إلى أن محطة الشيخ زويد تقوم حاليا بإنتاج 5000 شتلة مورنجا و5000 شتلة لوز لتوزيعها على صغار المزارعين بالتعاون مع مديرية الزراعة بمحافظة شمال سيناء في أطار التعاون مع الجهات التنفيذية بالمحافظة.

وأوضح رئيس مركز بحوث الصحراء، أنه سوف يتم توزيع الشتلات خلال شهري مارس وأبريل القادمين لزراعتها بالأراضي المستديمة دعما بالمجان لمزارعي شمال سيناء.

كما تفقد الدكتور حسام شوقي، نائب رئيس المركز للمحطات والدراسات والمهندس حمدي عبد الرحمن مدير عام محطات سيناء، المشتل الإرشادي للمحطة لدعم مزارعين الشيخ زويد.

وقال المهندس محمد رضا، رئيس محطة الشيخ زويد، إنه يتم متابعة الاحتياجات الفنية للمزارعين باستمرار وزيارة المزارع لفحص الأمراض النباتية في بعض أصناف الخضر مثل الكرنب والفلفل والباذنجان والطماطم، وتم عمل برنامج مكافحة لهذه المزارع بمعرفة المتخصصين بمحطة الشيخ زويد بشمال سيناء.

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