التحفظ على 29 ألف عبوة مطهرات مجهولة المصدر بالإسكندرية

قررت النيابة العامة بالإسكندرية التحفظ على 29 ألف عبوة "كحول وجيل وديتول" و3120 لترا من ذات المطهرات دون مستندات مجهولة المصدر وغير مطابقة للمواصفات القياسية، مما يشكل خطرًا على الصحة العامة، قبل ترويجها بالأسواق، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، وحجز المدير المسئول على ذمة التحقيقات بتهمة الغش التجاري.تلقى اللواء سامي غنيم، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من ضباط شرطة التموين والتجارة الداخلية يفيد بورود معلومات سرية بقيام المدير المسئول عن مصنع لإنتاج المستلزمات الطبية ومستحضرات التجميل "دون ترخيص" بحيازة أدوات التعقيم مجهولة المصدر.تم مداهمة المصنع وألقي القبض على المدير المسئول، وبتفتيشه عثر على 29065 عبوة "كحول وجيل وديتول" و3120 لتر "كحول وديتول وجيل" دون مستندات مجهولة المصدر وغير مطابقة للمواصفات القياسية، مما يشكل خطرًا على الصحة العامة، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة التحقيقات.