كورونا تعطل تصوير «في عز الضهر» لمينا مسعود

اضطرت الشركة المنتجة لفيلم "في عز الضهر" أول بطولة مطلقة للنجم العالمي مينا مسعود في مصر تأجيل تصوير العمل لحين تماثل المخرج مرقس عادل للشفاء وذلك بعد إصابته مؤخرا بفيروس كورونا المستجد ونقله لاحدي مستشفيات العزل بالقاهرة.وكان من المفترض بدء تصوير الفيلم يوم الأحد المقبل ولكن تم تأجيله حتى إشعار آخر.وطرحت الشركة المنتجة للعمل البوستر التشويقي الأول للفيلم وعلمت "الدستور" أن صناع العمل قد يضطرون لتأجيل تصويره للصيف المقبل في حال استمرار ازمة تفشي فيروس كورونا وذلك خشية من إصابة صناعه بالفيروس.و تدور أحداث الفيلم في إطار من الإثارة والتشويق حول عصابة دولية يتزعهما مينا مسعود، الذي يخطط لعدة جرائم يتم تنفيذها في عديد من دول العالم.فيلم "في عز الضهر" يشارك في بطولته بجانب مينا مسعود عدد من الفنانين أبرزهم محمد علي رزق، هنا الزاهد، ميرنا نور الدين، محمد عز، محمود حجازي ومجموعة من الفنانين الشاب، وكتب قصته الفنان كريم سرور، حيث يعد هذا العمل هو التجربة الأولى له في مجال التأليف.