إجراءات مشددة للتباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات بالمحاكم

شددت وزارة العدل برئاسة المستشار عمر مروان، اليوم الأثنين، على جميع رؤساء المحاكم الابتدائية على مستوي الجمهورية، باتخاذ الإجراءات الوقائية ضد فيروس كورونا المستجد لحماية المتقاضين، والقضاة، والعاملين بالمحاكم ورفع تقرير بها للتفتيش القضائي.وتواصلت الوزارة خلال الفترة الماضية، مع رؤساء المحاكم على مستوى الجمهورية بضرورة الاستمرار في اتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة ضد فيروس كورونا المستجد، وارتداء القضاة، وجميع العاملين بالمحاكم، للكمامات طوال فترة تواجدهم بالمحكمة، وتطهير كافة المحاكم على مستوى الجمهورية وكافة القطاعات التابعة لها، والاستمرار في توعية العاملين بكيفية تجنب العدوى والإجراءات التي يتم اتباعها للوقاية من جائحة فيروس كورونا المستجد.وأوصت الوزارة بتشكيل فريق عمل من الموظفين الإداريين بكل محكمة، تكون مهمته المرور الدوري على جميع أرجاء المحكمة من مكاتب وقاعات وطرقات، للتأكد من التزام باقي الموظفين وجميع المترددين عليها بارتداء الكمامة، وترك مسافات التباعد الاجتماعي.وتقديم تقرير يومي بذلك لرئيس المحكمة، مع تكليف ما يلزم من الموظفين بالتأكد من دخول ذوى الشأن فقط لمقار المحاكم، على ألا يسمح بدخول مرافقين لأى سبب إلا لذوى الاحتياجات الخاصة أو من المسنين المحتاجين للمساعدة من ذويهم.كما تضمنت الإجراءات مراعاة التباعد الاجتماعي في قاعات الجلسات لمنع انتقال العدوى، وتعقيم المباني وقاعات الجلسات بالتنسيق مع وزارة الصحة وإدارة أبنية المحاكم بالوزارة، على أن تكون بصفة دورية.