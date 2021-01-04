وزير الدفاع الإسرائيلي: نريد شراء سربا ثالثا من مقاتلات إف-35

قال وزير الدفاع الإسرائيلي بيني جانتس اليوم الاثنين إنه يريد أن تشتري بلاده سربا ثالثا من مقاتلات الشبح إف-35 من الولايات المتحدة في الوقت الحالي وفي الوقت نفسه تخصيص أموال لصفقات محتملة لشراء مقاتلات جديدة من طراز إف-15.وأضاف جانتس لتلفزيون واي-نت "في الوقت الحالي لدينا سربان من إف-35. أعتقد أننا سنتوسع في ذلك. هذا ما طلبته من الأمريكيين، أود شراء سرب آخر من إف-35 ثم بحث ما نفعله، (بعد ذلك)، هل سنستمر في شراء المزيد من إف-35 أم التحول إلى مقاتلات إف-15؟".