رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 04 يناير 2021 الموافق 20 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

عامل بوحدة صحية في المنوفية يذبح نفسه بمشرط طبي

الإثنين 04/يناير/2021 - 11:30 ص
جريدة الدستور
ولاء القاضى
طباعة
أقدم عامل بالوحدة الصحية في قرية بي العرب التابعة لمركز الباجور بمحافظة المنوفية، قبل قليل، على الانتحار بذبح نفسه بآلة حادة أثناء تأدية عمله، جراء مروره بحالة نفسية سيئة، وأثارت الواقعة حالة فزع كبيرة بين الموظفين بالوحدة أثناء خروجه من حمام الوحدة غارق في دمائه.

تلقى اللواء أحمد فاروق القرن مدير أمن المنوفية، إخطارًا من العميد مأمور مركز الباجور يفيد بقيام "ماهر الكوراني" ٥٠ سنة عامل بالمركز الصحى ببي العرب التابعة لمركز الباجور، ومقيم قرية جروان، بذيح نفسه بمشرط طبي لسوء حالته النفسية، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

وبالانتقال والفحص تبين أنه على قيد الحياه، وجرى نقله إلى مستشفى شبين الكوم التعليمى، كما تحرك مدير الإدارة الطبية لمكان الحادث فور وقوعه، وتابع عملية نقله إلى سيارة الإسعاف التي استدعاها زملاءه فور وقوع الحادث.

موضوعات متعلقة

تفاصيل حالة الطقس فى مصر اليوم الإثنين 4-1-2021

«الوزراء» ينفي إلغاء النماذج الاسترشادية لامتحانات الثانوية العامة 2021

تخفيض 20% على تذاكر «مصر للطيران» بمناسبة بطولة كأس العالم لكرة اليد

مصرع عريس أثناء توزيع «دعوات الزفاف» في المنوفية

الصور

image description

«أطفال أسيوط» تدخل 2021 بدون قوائم انتظار

image description

ضبط 15 طن دقيق مدعم قبل تهريبه في دمياط

image description

إقبال للتصويت في انتخابات برلمان شباب دمياط

image description

غلق مطعمين مخالفين بدمياط (صور)

image description

لجنة لتسعير أراضي أملاك الدولة بمركز القوصية في أسيوط

الأكثر قراءة

تخفيض 20% على تذاكر «مصر للطيران» بمناسبة بطولة كأس العالم لكرة اليد

«الوزراء» ينفي إلغاء النماذج الاسترشادية لامتحانات الثانوية العامة 2021

كيف تسبب رشدي أباظة في انفصال مديحة كامل عن زوجها؟

فيديو جديد صادم.. لحظة مطاردة قاتل معلمة بولاق لها قبل قتلها

إنفوجراف

image description

«المبدع».. وداعًا وحيد حامد (إنفوجراف)

image description

دفتر عزاء الفنانين لوحيد حامد (إنفوجراف)

image description

وحيد حامد.. كيف نعاه المثقفون؟ (إنفوجراف)

image description

«فتاة النزهة» المسحولة عانت من نزيف بالجسد كله وعظام مهشمة (إنفوجراف)

نجم الساعة

دفتر عزاء الفنانين لوحيد حامد (إنفوجراف)

منوعات

في موسكو فقط.. توظيف إناث لقيادة المترو

رصد النجوم والجبال في المتنزهات الوطنية البريطانية

إجراء 500 ألف فحص غذائي ودوائي في الأردن خلال 2020

أكثر 3 بحيرات خلابة في سويسرا

أيام زمان

صدور ديوان «بخفة فيل» للشاعرة بسنت عبداللاه

كيف تسبب رشدي أباظة في انفصال مديحة كامل عن زوجها؟

فقد سمعه وعاش وحيدًا مع كلبه.. اللحظات الأخيرة في حياة زكي رستم

«مصر بها أثرياء ومشاهير يتمنوكي».. قصة علاقة جمعت ميرفت أمين بتاجر مخدرات

مقالات الرأي
د. منى حلمى
عام جديد بين الشعارات على الورق والمليارات المهدرة
عمرو خالد
يا عفو.. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا «٢- 2»
ماجد حبته
جرائمهم طالت مسجد النجاشى
مؤمن المحمدي
موسم التفويت
المزيد

الثقافة

«الفن وتحسين جودة حياة ذوي الهمم» ملتقى أونلاين بثقافة الجيزة

انطلاق فعاليات «صنايعية مصر» بقصر ثقافة الإسماعيلية

سعد القليعى عن عبدالوهاب الأسوانى: عامان فى العراء يا خال

فى ذكرى رحيله.. عبد الوهاب الأسوانى الكاتب الذى يجيد صوغ المعانى