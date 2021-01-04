عامل بوحدة صحية في المنوفية يذبح نفسه بمشرط طبي

أقدم عامل بالوحدة الصحية في قرية بي العرب التابعة لمركز الباجور بمحافظة المنوفية، قبل قليل، على الانتحار بذبح نفسه بآلة حادة أثناء تأدية عمله، جراء مروره بحالة نفسية سيئة، وأثارت الواقعة حالة فزع كبيرة بين الموظفين بالوحدة أثناء خروجه من حمام الوحدة غارق في دمائه.تلقى اللواء أحمد فاروق القرن مدير أمن المنوفية، إخطارًا من العميد مأمور مركز الباجور يفيد بقيام "ماهر الكوراني" ٥٠ سنة عامل بالمركز الصحى ببي العرب التابعة لمركز الباجور، ومقيم قرية جروان، بذيح نفسه بمشرط طبي لسوء حالته النفسية، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.وبالانتقال والفحص تبين أنه على قيد الحياه، وجرى نقله إلى مستشفى شبين الكوم التعليمى، كما تحرك مدير الإدارة الطبية لمكان الحادث فور وقوعه، وتابع عملية نقله إلى سيارة الإسعاف التي استدعاها زملاءه فور وقوع الحادث.