شباب وفتيات الدقهلية يواصلون التصويت في انتخابات برلمان الشباب (صور)

واصل شباب وفتيات الدقهلية عمليات الإدلاء بأصواتهم في انتخابات برلمان الشباب لليوم الثاني والأخير، اليوم الإثنين، حيث بدأت عمليات التصويت في العاشرة صباحا وتستمر حتى الخامسه مساءا تحت شعار "كن قياديا.. كن مؤثرا"، في 10 دوائر انتخابية بالدقهلية داخل 19 مقرا تابعين للإدارات الفرعية من بينهم لجنتين بمركز المعلومات بديوان عام المديرية، ويبلغ عدد من لهم حق التصويت 1206 شباب وشابة تتراوح أعمارهم بين 18- 25 عاما‮ لاختيار 33 مرشحا، 16 مقعدا فرديا و17 بالقائمة، تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، وتوجيهات علاء الشربيني، وكيل وزارة الشباب والرياضة.وتابعت الجهات المسؤولة تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية للحفاظ على صحة وسلامة المشاركين وتهيئة الأجواء والعمل على راحة المشاركين، فيما شهدت جميع اللجان أعمال تعقيم وتطهير بصفة مستمره خلال عمليات التصويت، بالإضافة إلى رفع درجة الاستعداد بكافة المقرات، والتي تم تجهيزها بتوفير مقاعد وتنظيم أماكن الدخول والخروج للحفاظ على التباعد الاجتماعي مع تكثيف أعمال التعقيم بها ودورات المياه مع تكثيف أعمال النظافة العامة والتعقيم والتطهير خارج وداخل اللجان وإنارة المداخل والطرق المؤدية.ومن جهته، أكد علاء الشربيني، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالدقهلية، أن اليوم الأول أمس الأحد شهد إقبالا متوسطا من قبل الشباب والفتيات الذين لهم حق التصويت، وتخطت نسبة المشاركة فى اليوم الأول 25% ومن المتوقع أن تزيد اليوم وهو اليوم الثاني والأخير في عملية التصويت.