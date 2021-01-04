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الإثنين 04 يناير 2021 الموافق 20 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

فتح 13 طريقًا رئيسيًا بعد زوال الشبورة

الإثنين 04/يناير/2021 - 11:52 ص
مرور
مرور
مريم جبل - عمرو المزيدي
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أعلنت الإدارة العامة للمرور، برئاسة اللواء محمود عبدالرازق، مساعد وزير الداخلية، اليوم الإثنين، عن فتح 13 طريقا تم غلقها صباحًا بسبب الشبورة المائية.

وضمت قائمة الطرق التي تم فتحها: طريق بلبيس، طريق الفيوم، طريق السويس، طريق الإسماعيلية الصحراوي، طريق بورسعيد، طريق أسيوط، المحور في الاتجاهين، محور 30 يونيو، طريق العلمين.

كما تم فتح طريق الإسكندرية الصحراوي أمام حركة المرور بعد انقشاع الشبورة، وهنود طريق الكريمات، وطريق مصر أسوان الزراعي، والدائري الإقليمي عند بوابات الخطاطبة أمام حركة المرور بعد انقشاع الشبورة.

وتهيب الإدارة العامة للمرور بقائدي السيارات الالتزام بتعمليات رجال المرور حفاظا على سلامتهم.

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