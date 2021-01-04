فتح 13 طريقًا رئيسيًا بعد زوال الشبورة

أعلنت الإدارة العامة للمرور، برئاسة اللواء محمود عبدالرازق، مساعد وزير الداخلية، اليوم الإثنين، عن فتح 13 طريقا تم غلقها صباحًا بسبب الشبورة المائية.وضمت قائمة الطرق التي تم فتحها: طريق بلبيس، طريق الفيوم، طريق السويس، طريق الإسماعيلية الصحراوي، طريق بورسعيد، طريق أسيوط، المحور في الاتجاهين، محور 30 يونيو، طريق العلمين.كما تم فتح طريق الإسكندرية الصحراوي أمام حركة المرور بعد انقشاع الشبورة، وهنود طريق الكريمات، وطريق مصر أسوان الزراعي، والدائري الإقليمي عند بوابات الخطاطبة أمام حركة المرور بعد انقشاع الشبورة.وتهيب الإدارة العامة للمرور بقائدي السيارات الالتزام بتعمليات رجال المرور حفاظا على سلامتهم.