وزراء «أوبك بلس» يبحثون تطورات سوق النفط وإمكانية زيادة الإنتاج

يعقد وزراء تحالف «أوبك بلس»، محادثات اليوم الإثنين؛ لتقرير ما إذا كانوا سيمضون في زيادة إنتاج التحالف من النفط بمقدار نصف مليون برميل يوميا في فبراير.ونقلت وكالة «تاس» الروسية، عن مصادر مطلعة القول إن ظهور سلالة جديدة من فيروس كورونا فاقمت الوضع الهش بالفعل في سوق النفط، موضحة أنه لا يُوجد إجماع كامل بين الدول الأعضاء في التحالف بشأن زيادة الإنتاج في فبراير، معتقدين أنه من الضروري الانتظار لمدة شهر على الأقل لتقييم الوضع المتغير.وكان الاجتماع الوزاري السابق لأوبك بلس، قد عُقد في الثالث من ديسمبر الماضي، حيث تم الاتفاق على زيادة إنتاج النفط بدءا من يناير، ليس بمقدار مليوني برميل يوميا دفعة واحدة كما كان مخططا له في السابق وإنما بشكل تدريجي يتضمن إضافة نصف مليون برميل للإنتاج كل شهر.ويبحث الوزراء اليوم ما إذا كانوا سيمضون في تنفيذ الخطة في الشهر القادم.ونقلت وكالة «تاس» عن ممثل عن أحد الوفود في منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك) القول:«في رأيي، الآن، بسبب السلالة الجديدة، من المبكر جدا الحديث عن زيادة في الإنتاج، يجب أن ننتظر شهرا على الأقل، وعندها فقط نقيّم الوضع».