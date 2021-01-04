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الإثنين 04 يناير 2021 الموافق 20 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

وزراء «أوبك بلس» يبحثون تطورات سوق النفط وإمكانية زيادة الإنتاج

الإثنين 04/يناير/2021 - 11:20 ص
أوبك بلس
أوبك بلس
وكالات
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يعقد وزراء تحالف «أوبك بلس»، محادثات اليوم الإثنين؛ لتقرير ما إذا كانوا سيمضون في زيادة إنتاج التحالف من النفط بمقدار نصف مليون برميل يوميا في فبراير.

ونقلت وكالة «تاس» الروسية، عن مصادر مطلعة القول إن ظهور سلالة جديدة من فيروس كورونا فاقمت الوضع الهش بالفعل في سوق النفط، موضحة أنه لا يُوجد إجماع كامل بين الدول الأعضاء في التحالف بشأن زيادة الإنتاج في فبراير، معتقدين أنه من الضروري الانتظار لمدة شهر على الأقل لتقييم الوضع المتغير.

وكان الاجتماع الوزاري السابق لأوبك بلس، قد عُقد في الثالث من ديسمبر الماضي، حيث تم الاتفاق على زيادة إنتاج النفط بدءا من يناير، ليس بمقدار مليوني برميل يوميا دفعة واحدة كما كان مخططا له في السابق وإنما بشكل تدريجي يتضمن إضافة نصف مليون برميل للإنتاج كل شهر.

ويبحث الوزراء اليوم ما إذا كانوا سيمضون في تنفيذ الخطة في الشهر القادم.

ونقلت وكالة «تاس» عن ممثل عن أحد الوفود في منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك) القول:«في رأيي، الآن، بسبب السلالة الجديدة، من المبكر جدا الحديث عن زيادة في الإنتاج، يجب أن ننتظر شهرا على الأقل، وعندها فقط نقيّم الوضع».

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