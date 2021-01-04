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الإثنين 04 يناير 2021 الموافق 20 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

خفض نسب حضور الموظفين لـ25%؜ بالبحر الأحمر

الإثنين 04/يناير/2021 - 11:36 ص
اللواء عمرو حنفي
اللواء عمرو حنفي
علي عواد
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قرر اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، اليوم الإثنين، تخفيض أعداد العاملين بالديوان العام والإدارات التابعة له المختلفة بالتغيب بإجازة استثنائية، بالتناوب فيما بينهم بنسبة 25%، بما لا يُؤثر على سير العمل، وذلك لحين إشعار آخر على مدار الشهر، وذلك في ضوء قرار رئيس مجلس الوزراء ووزارة التنمية المحلية بشأن تخفيض أعداد العاملين والحرص على تناوب العاملين في الحضور.

وكلف محافظ البحر الأحمر، قسم الموارد البشرية، بتنفيذ القرار على جميع الإدارات التابعة للديوان العام، مع الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، طبقًا لقرارات مجلس الوزراء.

وتم مخاطبة الإدارات التابعة للديوان بتجهيز خطة تتضمن نسبة غياب إجازة استثنائية بنسبة 25% من العدد الكلى لكل إدارة، طبقا لقرار مجلس الوزراء بتخفيض نسبة حضور العاملين.

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