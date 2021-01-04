ارتفاع إصابات كورونا في سنغافورة لـ58.7 ألف

أعلنت وزارة الصحة السنغافورية، اليوم الاثنين، ارتفاع الحصيلة الإجمالية لإصابات فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) في البلاد إلى 58 ألفا و721 حالة، بعد تسجيل 24 حالة خلال الـ(24) ساعة الماضية.وأوضحت الوزارة، حسبما نقلت صحيفة «توداي أونلاين» السنغافورية، أن جميع الإصابات الجديدة وافدة من الخارج، وتم اكتشافها في الحجر الصحي عند وصولهم.ولم تسجل أيضا حالات وفاة جديدة، ليظل إجمالي عدد الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا 29 وفاة، بينما تعافى 58 ألفا و197 حالة.