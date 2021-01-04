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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

منوعات

في موسكو فقط.. توظيف إناث لقيادة المترو

الإثنين 04/يناير/2021 - 11:47 ص
توظيف إناث لقيادة
توظيف إناث لقيادة المترو
وكالات
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قررت إدارة مترو الأنفاق في العاصمة الروسية موسكو توظيف إناث لقيادة المترو، بعدما كانت المرأة مستثناة من قيادته حسب تشريعات روسية.

وجاء القرار بعد إجراء تعديلات على التشريعات الروسية التي كانت تستثني النساء من بعض المهن، ومن بينها قيادة مترو الأنفاق.

وأعلنت إدارة مترو موسكو، أمس الأحد، أنها وظفت سائقات للمرة الأولى في تاريخها الحديث.

وأوضحت هيئة النقل العام، التي تتولى تشغيل شبكة خطوط مترو الأنفاق الواسعة في العاصمة، أن "أولى سائقات القطارات الكهربائية في التاريخ الحديث بدأن العمل في مترو موسكو"، وفقا لما ذكرته «فرانس برس».

يشار إلى أن قيادة مترو موسكو كانت محصورة، منذ الحقبة السوفيتية، فى الرجال لأن هذا العمل كان من ضمن قائمة المهن التي تعتبرها السلطات "ضارة بصحة المرأة".

وأثار حظر مزاولة النساء عددا من المهن انتقادات، الأمر الذي أدى إلى إجراء تعديلات على بعض القوانين والتشريعات، وبالتالي أصدرت وزارة العمل الروسية في سبتمبر الماضي مرسوما خفضت فيه عدد المهن المخصصة حصرًا للرجال من 456 إلى نحو 100 مهنة.

ووجهت انتقادات إلى اعتبار قيادة المترو خطيرة على النساء لأنها تتطلب ساعات عمل طويلة تحت الأرض، وهو الأمر الذي دحضه المنتقدون الذين أشاروا إلى أن مترو الأنفاق يوظف نساء أيضا للتنظيف وفي أكشاك الدفع ومراقبة السلالم المتحركة.

وأوضحت هيئة النقل العام في موسكو أن قيادة المترو لم تعد "مرتبطة بمجهود بدني شاق" بفضل التطور التكنولوجي للقطارات.

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