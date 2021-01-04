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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

لايف ستايل

أصيبت به روبي.. ما هو التكيس العقدي وعلاجه

الإثنين 04/يناير/2021 - 12:44 م
جريدة الدستور
شيماء دهب
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انتشر صورة للفنانة روبي عقب لقائها ببرنامج صاحبة السعادة بصحبة المغني ويجز، حي تصدر النجمين التريند ليلة رأس السنة، بعد أدائهما العديد من الأغاني المفضلة لدى جمهورهما.

وشملت الصورة وجود تكيس عقدي بالمعصم لدى الفنانة روبي، وهو ما أوضحه فقط تعليقات الأطباء المتخصصين، فين حين تهافتت التعليقات لمعرفة أسباب تعرضها لذلك وكيفية علاجه من أشخاص لديهم نفس المشكلة.

وفي هذه السطور نوضح ما هو التكيس العقدي وكيفية معالجته.

التكيس العقدي هو عبارة عن كتل بطول أوتار مفاصل المعصم أو اليدين، كما أنها قد تحدث في الكاحلين والقدمين، تبدو التكيسات بيضاوية أو دائرية كما أنها تكون مليئة بالسوائل تشبه الهلام ويمكن أن تألم إذا ضغطت على عصب مجاور، ويمكن أن يتداخل موقعها في بعض الأحيان مع حركة المفصل.

تزور الطبيب بحسب موقع health الطبي عندما تشعر بألم في الرسغ، أو كبر حجمها وسيقوم الطبيب بتحديد العلاج المناسب بالتأكيد، أما عن الأسباب عدم وصول الأطباء للسبب وراء نمو هذه التكيسات وتحدث عندما يبرز النسيج المحيط بالمفصل أو الوتر خارج مكانه.

- علاج تكيس العقدي

في الأغلب لا يتم علاج هذا التكيس ولكن يبدأ الطبيب في التعامل إذا تسبب الكيس في الألم أو هناك تعارض مع حركة الأربطة، فقد يقترح الطبيب أيا من الحلول التالية:

1- الشفط عن طريق استخدام إبرة لصرف هذا السائل من الكيس.
2- الجراحة يزيل الطبيب الكيس والذنب الذي يوصله بالأربطة أو الأوتار ونادرًا ما تؤذي الجراحة الأعصاب.
3- الاستيقاف عن طريق تثبيت المنطقة مؤقتًا بدعامة أو جبيرة وبينما تتقلص الأكياس يخف الضغط على الأعصاب ويقل الألم.
أصيبت به روبي.. ما هو التكيس العقدي وعلاجه
أصيبت به روبي.. ما هو التكيس العقدي وعلاجه

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