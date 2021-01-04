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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

حقيقة إقالة وزير التربية والتعليم 2021

الإثنين 04/يناير/2021 - 11:39 ص
طارق شوقي
طارق شوقي
نورهان عبدالرحمن
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كشف مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن حقيقة ما يتردد عن استبعاد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، من منصبه الوزاري، بتشكيل الحكومة الجديد.

وأكد المصدر، فى تصريحات خاصة، أنه لا صحة لما يتردد على السوشيال ميديا حول استقالة الوزير أو استبعاده، مشيرًا إلى أنه يمارس عمله بشكل طبيعي داخل ديوان عام الوزارة.

وأوضح أن ما يتردد عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، حول إقالة وزير التعليم أو استبعاده من الحكومة الجديدة شائعة لا أساس لها من الصحة.

ومن المتوقع أن يتم تشكيل حكومة جديدة مع الدورة البرلمانية الجديدة، والتي من المتوقع تقدمها نهاية الشهر الجاري، أو أول فبراير القادم.

واستبعد المصدر أن يكون وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، الدكتور طارق شوقي، من ضمن الوزراء المستبعدين فى تشكيل الحكومة الجديدة.

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