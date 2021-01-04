مستوطنون يقتحمون الأقصى بحراسة الاحتلال

اقتحم مستوطنون، اليوم الاثنين، باحات المسجد الأقصى المبارك، من جهة باب المغاربة، بحراسة مشددة من قوات الاحتلال الاسرائيلي.وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس المحتلة بأن عددا من المستوطنين اقتحموا باحات المسجد الأقصى، ونفذوا جولة استفزازية، قبل أن يغادروه من جهة باب السلسلة.