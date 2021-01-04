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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
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عالم

«العدالة والتنمية»: مقترح إغلاق حزب الشعوب الكردي ليس صائبًا

الإثنين 04/يناير/2021 - 11:14 ص
نعمان كورتولموش
نعمان كورتولموش
مروة عنبر
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صرح نائب رئيس حزب العدالة والتنمية، نعمان كورتولموش، بأن مقترح حليفه زعيم حزب الحركة القومية، دولت بهتشلي لإغلاق حزب الشعوب الديمقراطي، ليس صائبا.

وقال كورتولموش "إن مسألة إغلاق الحزب ليست الحل الأمثل لردع قيادات هذا الحزب عن دعم حزب العمال الكردستاني الذي تعتبره أنقرة إرهابيا، ودفاعهم عن المعتقلين الإرهابيين، واستغلال الأمر للإساءة إلى تركيا، وفقا لصحيفة بيرجون التركية.

وأكد كورتولموش أن حزبه لديه حلول أفضل من الحل الذي اقترحه بهتشلي، فقد عمل الحزب الحاكم طيلة فترة حكمه في البلاد، على مكافحة تمويل الإرهاب بالطرق الديمقراطية والوسائل السياسية.

يذكر أن زعيم حزب الحركة القومية حليف العدالة والتنمية، دعا قبل أسبوع إلى إغلاق حزب الشعوب الديمقراطي بزعم دعمه لمنظمة بي كا كا، قائلا "هذا الحزب الذي يدعم منظمة إرهابية تقتل جنودنا وأبناءنا، يحظى بتمويل من الدولة التركية، ومن ثم يرسلون تلك الأموال إلى المنظمة الإرهابية، ونواب هذا الحزب إرهابيون كأولئك الموجودين في الجبال، ولا نريد أن نرى إرهابيين في برلماننا".

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