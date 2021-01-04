سمية الخشاب تستعرض رشاقتها في الجيم (فيديو)

شاركت الفنانة سمية الخشاب، متابعيها بفيديو جديد لها من "الجيم" عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".وظهرت الفنانة وهي تستعرض لياقتها البدنية بتمارين رياضية شاقة، وكتبت معلقة على الفيديو: "لا تدع أي شخص يعمل بجهد أكبر منك".وكانت الفنانة سمية الخشاب قد تقدمت بدعوى قضائية تحمل رقم 1939 لسنة 2019 ضد الفنان أحمد سعد بمحكمة الأسرة بالإسكندرية، بمحل سكنها ببطاقة الرقم القومي تطالب فيها بالنفقة ومشتقاتها المالية، خلال فترة زواجها من الفنان وتضررها ماديًا ونفسيًا.ويذكر أن محكمة أسرة سيدى جابر، بمجمع محاكم محمد كريم بالإسكندرية، ألزمت الفنان أحمد سعد، بدفع 270 ألف جنيه في الدعوى المقامة من الفنانة سمية الخشاب كنفقة للعدة والمتعة.