إصابتان بالرصاص الحي وأخرى بالمطاط في مواجهات مع الاحتلال بأريحا

أصيب اليوم الاثنين، مواطنان بالرصاص الحي، وآخر بالرصاص المعدني المغلف بـ"المطاط"، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في مخيم عقبة جبر جنوب مدينة أريحا الفلسطينية.وقالت مصادر محلية لوكالة الفلسطينية الجديدة"وفا"، إن عددا من آليات الاحتلال برفقة جنود مشاة اقتحموا المخيم في ساعات الصباح الباكر، وأغلقوا المدخل الرئيسي، وأطلقوا الرصاص الحي والمعدني وقنابل الصوت خلال المواجهات التي اندلعت عقب عملية الاقتحام، ما أسفر عن إصابتين بالرصاص الحي، وأخرى بالمطاط، جرى نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج، إضافة إلى إصابة العشرات بالاختناق، وتمت معالجتهم ميدانيا.وأضافت المصادر، أن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب حسن شاكر بالو، خلال المواجهات.