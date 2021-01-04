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الإثنين 04 يناير 2021 الموافق 20 جمادى الأولى 1442
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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محطة تل أبيب

فلسطين: انخفاض المنحى الوبائي في البلاد

الإثنين 04/يناير/2021 - 11:14 ص
كورونا فلسطين
كورونا فلسطين
وكالات
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قال المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية كمال الشخرة، إن هناك انخفاضا في المنحى الوبائي في فلسطين عقب إجراءات الحكومة في الأسبوعين الأخيرين، معربا عن أسفه في الوقت ذاته من بقاء نسبة الوفيات عالية حتى اللحظة، مقارنة بدول أخرى، وبالمعدل الثابت في منظمة الصحة العالمية.

وأوضح الشخرة، أن نسبة الإصابات انخفضت إلى 20% من مجمل الفحوصات اليومي في المحافظات الشمالية وإلى 18% في المحافظات الجنوبية مقارنة بالأسابيع السابقة، فيما تبلغ نسبة إشغال الأسرة الآن 60% في كافة أنحاء فلسطين، مشيرا إلى وجود عدد من الحالات في العناية المتوسطة و124 حالة في العناية الحثيثة حتى يوم أمس، متوقعا ازديادها هذا اليوم، كما يتواجد اليوم 30 مصابا موصولون على أجهزة التنفس الاصطناعي.

ونوه، في حديث لإذاعة صوت فلسطين، اليوم الاثنين، إلى وجود عزوف من قبل المواطنين في بعض المحافظات على إجراء الفحوصات، معربا عن أمله بأن يكون هناك استجابة لديهم، حتى تتمكن الطواقم الطبية من القيام بعملها، وصولا لعمل رصد وبائي كامل في كشف الحالات المصابة، والمساعدة في تقديم العلاج اللازم لها.

وحذر الشخرة من حدوث وفيات في حال لم يتم التدخل الطبي الفوري لعدد من الحالات، متمنيا من كافة المصابين المتواجدين في منازلهم وأصبحوا يعانون من أعراض الاتصال بالطواقم الطبية لأخذ المشورة، حتى لا يستدعي الأمر إدخالهم للمستشفيات، ووصلهم بأجهزة الاكسجين والتنفس الاصطناعي.

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