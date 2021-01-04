متحف آثار الإسماعيلية يستقبل زائرين صينين وسط إجراءات احترازية

استقبل متحف آثار الإسماعيلية، عددًا من الزائرين الصينين، مشددا على اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لمكافحة انتشار فيروس كورونا.وحرص سياح صينيين على زيارة متحف آثار الإسماعيلية للتعرف على تاريخ إنشاؤه وأهم القطع الآثرية المعروضة من خلال سيناريو العرض المتحفي بالمتحف، وعلى هامش جولتهم السياحية بجمهورية مصر العربية.وأكدت إدارة المتحف على اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية المتعلقة بفيروس كورونا.