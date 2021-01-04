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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

نقل 149 أسرة من مناطق الخطورة الداهمة لبدئل العشوائيات بالبحرالأحمر

الإثنين 04/يناير/2021 - 11:09 ص
محافظ البحر الأحمر
محافظ البحر الأحمر
علي عواد
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قال اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، اليوم الإثنين، إن الأجهزة التنفيذية بمدينتي رأس غارب والغردقة حققت جهودا ناجحة خلال العام الماضي لاستكمال أعمال إخلاء منازل المستحقين من قاطني مناطق الخطورة الداهمة، وقامت بإعادة تسكينهم في شقق وبلوكات ببديل العشوائيات بالروضة في المدينتين، والذي قام بتنفيذها صندوق تطوير العشوائيات، حيث يتسلمها المواطن كاملة التشطيب، بمرافق كاملة (مياه - كهرباء - غاز - وصرف صحي).

وكشف حنفي أن إجمالي الأسر التي تم نقلها إلى بديل العشوائيات بمدينتي رأس غارب والغردقة خلال العام الماضي 2020، بلغ 149 أسرة من إجمالي عدد المستحقين، مشددًا على سرعة إستكمال نقل وتسليم باقي المستحقين.

وأوضح أنه تم توفير سيارات من المدينتين لنقل الأمتعة الخاصة بكل أسرة مجانًا من قاطني مناطق الخطورة الداهمة، لافتًا إلى وجود لجنتين بكل مدينة لمتابعة هذا الملف، اللجنة الأولى لتنفيذ إزالات المساكن في المناطق العشوائية، والثانية لتسكين الأسر بمنطقة بديل العشوائيات بالروضة، حيث تم تنفيذ الإزالات فور تسليم المواطنين المساكن الجديدة لضمان عدم العودة مرة أخرى إلى العشوائيات حفاظًا على سلامتهم.

وأكد المحافظ أن ملف تطوير العشوائيات يحظى باهتمام كبير من الرئيس عبدالفتاح السيسي ويتابعه بنفسه، وهناك تكليفات من رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي باقتحام ملف العشوائيات لتوفير مساكن بديلة متحضرة تليق بالمواطنين، لافتًا إلى أن الدولة حققت نجاحًا كبيرًا في هذا الملف، حيث تمكنت من توفير أماكن كثيرة راقية تتناسب مع كرامة المواطن المصري، بدلًا من المناطق التي تمثل خطورة شديدة على المواطنين، كل ذلك يأتى تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية واستراتيجة الدولة لبناء الإنسان.

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