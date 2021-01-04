ملك البحرين يعزي نظيره السعودي في وفاة الأمير خالد

بعث الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البحرين، برقية تعزية ومواساة إلى خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، عاهل المملكة العربية السعودية، أعرب فيها عن خالص تعازيه وصادق مواساته في وفاة الأمير خالد بن فيصل بن سعد الأول بن عبدالرحمن آل سعود رحمه الله، سائلًا المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ورضوانه ويسكنه فسيح جناته وأن يلهم الأسرة المالكة الكريمة جميل الصبر وحسن العزاء.فيما نعى الديوان الملكي السعودي أمس الأحد الأمير خالد بن فيصل بن سعد الأول بن عبد الرحمن آل سعود.