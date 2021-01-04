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الإثنين 04 يناير 2021 الموافق 20 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

محاولات بائسة.. ماذا فعل ترامب مع سكرتير ولاية جورجيا لقلب نتيجة الانتخابات؟

الإثنين 04/يناير/2021 - 11:08 ص
ترامب
ترامب
مروة عنبر
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محاولة بائسة جديدة للرئيس الأمريكي المنتهية ولايته، والذى يرفض الهزيمة والتخلى عن كرسي البيت الأبيض دونالد ترامب، كشفتها صحيفة واشنطن بوست الأمريكية.

وكشفت مكالمة مسربة لترامب نشرت الصحيفة الأمريكية أجزاء منها، وهو يضغط على سكرتير ولاية جورجيا براد رافنسبيرجر حول نتائج الانتخابات بالولاية وإمكانية تعديلها لصالحه.

وطالب ترامب زميله الجمهوري رافنسبيرجر، على إيجاد أصوات كافية لإلغاء هزيمته، وحتى يتمكن من الفوز على الديمقراطى جو بايدن.

واستخدم ترامب أساليب مختلفة لإقناع رافنسبيرجر، فتارة استخدم أسلوب التوبيخ، ووتراة أخرى توسل إليه، كما استخدم أسلوب التهديد بعواقب جنائية غامضة.

من جانبه، وخلال المكالمة الهاتفية المسربة رفض رافنسبيرجر الموافقة على مزاعم ترامب بشأن فوزه في الانتخابات في الولاية.

ووفقا للمكالمة المسربة، قال ترامب: إن شعب جورجيا غاضب، والناس في البلاد غاضبون ولا حرج في قول كما تعلمون أنك أعدت حساب النتائج.

فيما رد عليه رافنسبرجر قائلا "حسنا، سيدي الرئيس، التحدي الذي تواجهه هو أن البيانات التي لديك خاطئة".

من جانبها، أكدت صحيفة واشنطن بوست، أن المحادثة المسربة كشفت اليأس الذي حل بترامب عقب خسارته في الانتخابات الرئاسية، وأنه غير قادر على الاعتراف بالأمر، أو عكس النتائج في الولايات.

وأضافت الصحيفة أن رئيس موظفي البيت الأبيض، مارك ميدوز، والمحامية المحافظة كليتا ميتشل، شاركا في مكالمة ترامب مع سكرتير ولاية جورجيا، وكانا يؤيدونه.

ولم يرد البيت الأبيض ولا حملة ترامب ولا سكرتير جورجيا على الفور على طلب الصحيفة للتعليق، كما أن الديمقراطى جو بايدن لم يعلق على الواقعة حتى الان.

وتعد تلك المكالمة هى أحدث مثال على محاولات ترامب لتعزيز نظريته وموقفه من الانتخابات من خلال التواصل الشخصي مع المسؤولين الجمهوريين بالولاية.

ولم يكن لدى مكتب بايدن، المكلف بعملية نقل السلطة، تعليق فوري على التقرير.

وفى موقف متناقض آخر يكشف احساس ترامب بالوقوع فى ورطة جديدة، وقبل نشر الصحيفة للتقرير، قال ترامب فى تغريدة له على تويتر إنه تحدث هاتفيا مع رافينسبرجر عن تزوير الانتخابات جورجيا.

وأضاف في تغريدة على تويتر "لم يكن راغبا أو كان عاجزا عن الرد على أسئلة عن أمور مثل ‬بطاقات اقتراع تحت الطاولة، و‬تدمير أوراق الاقتراع‬ و‭‬الناخبون من خارج الولاية و‭‬أصوات الموتى وغير ذلك، لم تكن لديه إجابات".

فيما رد رافينسبرجر على تويتر قائلا "مع احترامي لك سيادة الرئيس ترامب ما تقوله ليس صحيحا الحقيقة ستظهر".

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