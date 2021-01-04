ارتفاع إصابات كورونا في مالي لـ 7253 حالة
الإثنين 04/يناير/2021 - 11:07 ص
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أعلنت وزارة الصحة المالية في بيان بثته الإذاعة المالية اليوم الاثنين، أنها سجلت خلال الـ 24 ساعة الماضية 27 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).
وأوضح البيان أن إجمالي الإصابات بالفيروس في البلاد بلغ 7253 إصابة، فيما وصل إجمالي حالات الشفاء 4913، ووصل إجمالي حالات الوفاة إلى 278 حالة وفاة.
وأوضح البيان أن إجمالي الإصابات بالفيروس في البلاد بلغ 7253 إصابة، فيما وصل إجمالي حالات الشفاء 4913، ووصل إجمالي حالات الوفاة إلى 278 حالة وفاة.