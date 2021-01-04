الاحتلال يقتحم سبسطية الفلسطينية

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، بلدة سبسطية شمال نابلس الفلسطينية، وانتشرت في محيط الموقع الأثري.وقال رئيس بلدية سبسطية محمد عازم لمراسلنا، إن قوات الاحتلال بتعزيزات عسكرية اقتحمت البلدة، وانتشرت بكثافة في محيط الموقع الأثري مع تشديد الاجراءات والتدقيق في بطاقات الزوار.وأكد عازم أن قوات الاحتلال نصبت منصة في الموقع.