أتراك يفسدون احتفالية سفارة إيران لإحياء ذكرى قاسم سليماني

أكدت صحيفة "آرب نيوز" السعودية، أن عشرات المحتجين الأتراك اعترضوا على الحفل الذي أقامته السفارة الإيرانية في تركيا بمناسبة مرور عام على مقتل قاسم سليماني.وانضم المحتجون إلى حدث "Zoom" المفتوح الذي كان يهدف إلى تخليد ذكرى القائد الإيراني، لكن بدلًا من ذلك هتفوا "سليماني قاتل"، كما قاموا بتغيير أسمائهم وصورهم إلى لافتة كتب عليها "إيران قاتلة"، وأجبر الاحتجاج المنظمين على إنهاء الحدث في منتصف الطريق خلال مراسم إحياء الذكرى، وحضر مراسم التأبين مسئولون إيرانيون وأتراك.وفي العام الماضي، قتلت غارة أمريكية بطائرة مسيرة بالقرب من مطار بغداد سليماني، الرجل الذي يعتبر أقوى شخصية عسكرية في إيران.