رميًا بالرصاص.. كشف غموض مقتل مزارع بأسيوط

تمكن ضباط البحث الجنائي بمديرية أمن أسيوط، اليوم الاثنين، من كشف ملابسات واقعة مقتل مزارع بأسيوط رميا بالرصاص، بمركز الفتح.كان قد ورد بلاغ لمركز شرطة الفتح بلاغًا يفيد مقتل أحد الأشخاص بأحد الطرق، وبالفحص تبين مقتل مزارع، إثر إصابته، بطلقات نارية متفرقة.انتقلت الأجهزة الأمنية وبإجراء التحريات تبين وجود خلافات جيرة بينه وبين 3 أشخاص سائق، عاملي زراعة، وأنهم وراء ارتكاب الواقعة، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط إثنين منهم وبحوزتهما بندقيتان آلي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة، وجارِ تكثيف الجهود لضبط المتهم الهارب.