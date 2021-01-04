ألمانيا تدعو العاملين في القطاع الصحي لتلقي لقاح كورونا

دعا وزير الصحة الألماني ينس شبان الأطباء وأطقم التمريض إلى تلقي اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد.وقال شبان في تصريحات لصحيفة "راينيشه بوست" الألمانية الصادرة اليوم الاثنين: "ما يوصي به العقل والتضامن هو أن يتلقى أولئك الذين يعملون في القطاع الصحي التطعيم لحماية أنفسهم وحماية المرضى المسؤولين عنهم"، مضيفا أنه شخصيا سيتلقى اللقاح على الفور عندما يحين دوره، وقال: "وأريد أيضا أن أقنع بتطعيمي (الآخرين) بأن اللقاح آمن".يُذكر أن العديد من العاملين في مجال الرعاية الصحية بألمانيا أعلنوا أنهم لا يريدون تلقي التطعيم.