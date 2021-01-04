أكثر 3 بحيرات خلابة في سويسرا

تُعرف سويسرا بأنها موطن الجبال، ولكن هل تعلم أن سويسرا بها أكثر من 1500 بحيرة ومسطح مائي.تطل أغلب المدن السويسرية تقريبا على شواطئ بحيرات. وسواء كان ذلك بسبب الارتفاع أو المياه الصافية أو جمال المناظر المحيطة، هناك شيء استثنائي بشأن البحيرات المتلألئة بسويسرا، بحسب موقع "ترافل ديلي".بحيرة جنيف:بحيرة جنيف وهي أكبر بحيرة في وسط أوروبا هي بحيرة عميقة على شكل هلال في سويسرا تطل على جبال الألب ويمكن للزائر حجز رحلة بحرية أو رحلة طهوية للاستمتاع بالمشاهد الخلابة مثل شعار مدينة جنيف "جيتدو" وهي نافورة يبلغ ارتفاع مياها لـ140 مترا وهي تضاء في المساء والبحيرة أيضا مكان ملائم للتجديف أو الإبحار أو ركوب القوارب الشراعية أو التزلج على المياه وحتى الغوص.بحيرة لوجانو:بحيرة لوجانو الواقعة في تيسينو هي بحيرة جليدية في أقصى جنوب طرف تيسين وهي منطقة عطلات في أقصى جنوب جبال الألب، للبحيرة أفرع مختلفة وهي محاطة بجبال، وأطولها جبل جينيروسو الذي يبلغ ارتفاعه نحو 1700 متر.بحيرة تون:تطل بحيرة تون ذات اللون الأزرق الداكن على الجانب الشمالي من جبال الألب، بين بلدتي تون وإنترلاكن في بيرنيز أوبرلاند وتبعث رحلة بحري في بحيرة تون الاسترخاء بالإضافة إلى الاستمتاع بوجبة فاخرة أو ببساطة أشعة الشمس الرائعة على سطح السفينة، وسوف تمر عيناك على الشاطئ الجذاب بقراه الرومانسية والقلاع التاريخية المهيبة المقامة فوق قمم جبال إيجير ومونش ويونجفراو.