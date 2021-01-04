غرف العناية ممتلئة.. «كورونا» يُنذر بكارثة إنسانية في لبنان

قال رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، اليوم الإثنين: «نحن أمام حالة صعبة جدًا ونحتاج لإجراءات استثنائية وصارمة وتشدد في تنفيذ التدابير»، مضيفًا «غرف العناية الفائقة أصبحت ممتلئة بشكل شبه كامل».يأتي هذا فيما علن وزير الاتصالات في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية طلال حواط، إصابته بفيروس كورونا المستجد.يأتي هذا فيما وصلت عدد إصابات بكورونا في لبنان بلغ 186،408، فيما تم تسجيل 1،489 حالة وفاة، وفق ما أفاد موقع «وورلدوميترز إنفو» المتخصص برصد إحصائيات كورونا في دول العالم.