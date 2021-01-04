غلق 3 صيدليات والتحقيق مع 74 موظفا لعدم الانضباط بالبحيرة

شنت إدارة الرقابة والمتابعة الميدانية بدیوان عام محافظة البحيرة، بالاشتراك مع مديرية التموين والتجارة الداخلية ومفتشي الأغذية بمديرية الصحة والتفتيش الصيدلي والطب البيطري بحملة مكبرة للمتابعة الميدانية المستمرة والتصدي بكل حزم بضبط الأسواق والمخالفين، مع تكثيف المرور على كافة المصالح للتأكد من الانضباط الإداري بها وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين والوقوف على مدى الالتزام بالقوانين بنطاق مركز رشيد.وأسفرت الحملة عن غلق 3 صيدليات لعدم وجود صيدلي بهم، وضبط أدوية تأمين صحي وأدوية بشرية معدة للبيع بمكتب لبيع المستلزمات الطبية وضبط كمية كبيرة من الأدوية مجهولة المصدر والمغشوشة بمركز علاج طبيعي.ومرت الحملة على محلات بيع الأغذية والأسواق والمخابز وضبط "12 برميل زيتون، 4 علب جبنة، 15 كيلو سجق، 50 شيكارة دقيق مجهول المصدر"، وتم غلق محل ومخبز بدون ترخيص، أيضا على المنشآت الحكومية لمتابعة الانضباط الإداري بها، وإحالة 74 من العاملين بمستشفى رشيد العام والوحدة المحلية ووحدة طب الأسرة بقرية الجدية للانصراف دون إذن.