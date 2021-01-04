تغريم 580 مواطنًا بسبب «الكمامة» في القليوبية

أجرى اللواء عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية، جولة بمدينة شبرا الخيمة لمتابعة التزام المواطنين بتعليمات رئيس مجلس الوزراء، وتطبيق الإجراءات الاحترازية لمجابهة فيروس كورونا.ورافق المحافظ كل من الدكتور سمير حماد، نائب المحافظ، والدكتور بكر عبد المنعم رئيس حي شرق شبرا الخيمة، واللواء رسامي علام، رئيس حي غرب شبرا الخيمة.وتجول المحافظ بشارع ترعة الشابوري وتم ضبط كافتيريا تقدم الشيشة وتم التحفظ على 20 شيشة، وتم تحرير محضر بالواقعة وإصدار قرار بالغلق كما تم المرور بمواقف سيارات حي شرق شبرا الخيمة وموقف مسطرد، وتم ضبط 12 مواطنًا مخالف لعدم ارتداء الكمامة حيث تم التغريم الفوري بقيمة 50 جنيهًا لكل مواطن.وتابع المحافظ الجولة بشارع أحمد عرابي بحي غرب شبرا الخيمة، حيث تم المرور على المحلات والتأكد من التزامها بقرار الغلق، كما تم أيضا ضبط عدد من الركاب في المواصلات العامة والسائقين لعدم ارتدائهم الكمامة وتم تحرير محاضر وتغريمهم.وتابع المحافظ منظومة النظافة ورفع الإشغالات وإزالة الباعة الجائلين الموجودين بالشوارع الرئيسية التي تتسبب في عرقلة الحركة المرورية وتشويه المظهر الحضاري، حيث وجه المحافظ بالعمل على مدار 24 ساعة وتحسين مستوى النظافة بالشوارع.وصرح المحافظ، بأنه بالتنسيق مع الإدارة العامة لمرور القليوبية برئاسة العميد أمجد محفوظ مدير الإدارة تم تحرير 580 محضر كمامة أمس الأحد، على مستوى المحافظة، مؤكدًا على استمرار تواجد لجان المتابعة بالمواقف والطرق الرئيسية، لرصد السيارات المخالفة لقرار ارتداء السائقين والركاب الكمامة الواقية، وتوقيع الغرامات على المخالفين طبقا للقانون، إضافة إلى التأكد من إجراءات النظافة والتطهير والتهوية، وكذلك مراعاة المسافات الملائمة بين المواطنين قبل تسييرها، وذلك بالتنسيق مع الوحدات المحلية وإدارة المواقف والمرور.وشدد المحافظ على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بضرورة المتابعة المستمرة لتنفيذ الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا من خلال متابعة التزام الموظفين والمواطنين المترددين على المصالح الحكومية والأماكن الخدمية والترفيهية، وأثناء التواجد بجميع وسائل النقل العامة، لارتداء الكمامات الواقية، مع الحفاظ على تباعد المسافات بينهم أثناء التواجد بالتجمعات، وأن يكون التعامل بمنتهى الحزم، ولا تهاون مع أي مواطن أو موظف غير ملتزم بارتداء الكمامة، حفاظًا على الصحة العامة، مع الاستمرار في عمليات التعقيم والتطهير، موجهًا إدارة مرور القليوبية بتكثيف الحملات على المواقف والمواصلات العامة للتأكيد على التزام السائقين والركاب بارتداء الكمامات داخل المواصلات.