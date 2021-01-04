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الإثنين 04 يناير 2021 الموافق 20 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

متجاوزا التوقعات.. التضخم في تركيا يرتفع إلى 14.6% خلال ديسمبر

الإثنين 04/يناير/2021 - 11:00 ص
التضخم في تركيا
التضخم في تركيا
أمينة ذكى
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كشف معهد الإحصاء التركي اليوم الإثنين، عن ارتفاع معدل التضخم أكثر مما هو متوقع إلى 14.6 بالمئة على أساس سنوي في ديسمبر ليستمر الضغط علي البنك المركزي لتشديد السياسة النقدية، وعلى أساس شهري، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين 1.25 بالمئة في ديسمبر.

وتوقع استطلاع أجرته رويترز أن يزيد التضخم 14.2 بالمئة على أساس سنوي مقارنة مع 14 بالمئة في نوفمبر بينما يسجل المعدل الشهري صعودا 0.9 بالمئة.

وأظهرت البيانات أن مؤشر أسعار المنتجين ارتفع 2.36 بالمئة في ديسمبر على أساس شهري و25.15 بالمئة سنويا.

يأتي هذا فيما حذر محمد أسيت، كاتب عمود في صحيفة يني شفق الموالية للحكومة، الأتراك الذين اشتروا العملات الأجنبية خلال انخفاض قيمة الليرة هذا العام، بأنّهم قد يشعرون بالندم على عدم استبدال الدولار واليورو مع ارتفاع الليرة.

وقال أسيت إن الودائع بالعملات الأجنبية، التي ارتفعت إلى مستويات قياسية في البلاد، "ستنهار حتمًا مع استمرار انخفاض الدولار". وأضاف بأنّ العملية ستكون تدريجية.

وقال أسيت إن تحرك البنك المركزي "لا يعني أننا نبيع برفع أسعار الفائدة". وأضاف: "ومع ذلك، لا ينبغي أن ننسى أن مثل هذه القرارات تتخذ في ظل ظروف استثنائية".

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