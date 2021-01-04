ضبط سائق سرق أجهزة شبكة تقوية محمول في السيدة زينب

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، اليوم الأثنين، من ضبط أجهزة مسروقة من شبكة تقوية محمول في منطقة السيدة زينب بمحافظة القاهرة.كانت قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة السيدة زينب، قد تمكنت أثناء متابعة الحالة الأمنية من ضبط سائق حال استقلاله سيارة أجرة "تاكسي" وبحوزته (10 أجهزة خاصة بتقوية شبكات المحمول، 6 لفات سلك نحاسية، مجهولي المصدر).بمناقشته عن مصدر المضبوطات حوزته أعترف بسرقتها من داخل برج تقوية شبكات الاتصالات، كائن أعلى سطح أحد العقارات بدائرة القسم بأسلوب المغافلة.باستدعاء مهندس صيانة بشركة الاتصالات محل الواقعة تعرف على المضبوطات واتهمه بالسرقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، العرض على النيابة للتحقيق.