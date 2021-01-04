«مرور القليوبية» ينتشر بالطرق لتنظيم الطرق بسبب الشبورة

شهدت الساعات الأولى من صباح اليوم الإثنين نزول شبورة مائية كثيفة على العديد من مدن محافظة القليوبية خاصة الطريق الزراعي "القاهرة-الإسكندرية" و"شبرا-بنها" الحر وطريق "بنها-المنصورة" والطرق الرئيسية بالمحافظة.وناشدت إدارة مرور القليوبية بقيادة العميد أمجد محفوظ، المواطنين بضرورة توخي الحذر أثناء القيادة، والالتزام بالسرعات القانونية، وترك مسافة بين السيارات وبعضها خشية حدوث انزلاق لأي سيارة، وعدم تخطى السيارات الأخرى أثناء السير مع الالتزام بالحارة الوسطى والاسترشاد بالخطوط الأرضية وزيادة مسافات الأمان بين السيارات مع منع التوقف على الطريق للسيارات، واستخدام آلة التنبيه على فترات متقطعة لإشعار الآخرين بوجود السيارة.فيما انتشرت ضباط مرور القليوبية بقيادة العقيد محمد سعد فى كافة طرق المحافظة لتنظيم سرعة سير السيارات منعا لحدوث حوادث وحفاظا على أرواح المواطنين والسائقين وأصحاب السيارات.وتشهد حاليا مدن محافظة القليوبية شبورة كثيفة بدأت منذ الساعات الأولى لصباح اليوم حتى الآن، وهو ما دفع مرور المحافظة لمناشدة المواطنين لمنع وقوع حوادث والحفاظ على أرواح المواطنين، إلى جانب انتشار الدوريات المتحركة والثابتة على الطرق السريعة.