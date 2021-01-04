ضبط دجاج مجهول المصدر ببورسعيد

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة بورسعيد، برئاسة ناصر ثابت، حملة، اليوم الاثنين، لمراقبة الأسواق والسلع الغذائية وغير الغذائية.وأسفرت الحملة عن ضبط 200 كيلوجرام من الدجاج المجمد داخل أكياس مخزنة منذ فترات طويلة ومجهول المصدر كونه بدون أي بيانات أو بطاقة توصيف للمنتج بخصوص إسم المجزر أو إسم الشركة أو عنوانها وغير مطابق للمواصفات القياسية المصرية.وجرى التحفظ على الكمية المضبوطة، وتحرر محضر بالواقعة رقم 37 لسنة 2021، جنح الزهور، وجاري العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.