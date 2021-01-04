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رئيس التحرير التنفيذي
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منوعات

رصد النجوم والجبال في المتنزهات الوطنية البريطانية

الإثنين 04/يناير/2021 - 11:13 ص
جريدة الدستور
وكالات
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تمتلئ المملكة المتحدة بمشاهد طبيعية خلابة من السواحل الوعرة والمنحدرات الكلسية إلى المناظر الخضراء المترامية الأطراف والبحيرات الكبيرة.

ويمكن أن تكون محاولة تقليص الأماكن التي تذهب إليها لرؤية مناظر خلابة خادعة ولكن المتنزهات الوطنية البريطانية يمكن أن تكون مكانا رائعا للبدء منه.

هناك 15 متنزها وطنيا في المملكة المتحدة، عشرة منهم في إنجلترا وثلاثة في ويلز واثنان في أسكتلندا وكلهم يقدمون مساحات شاسعة للتباعد الاجتماعي والهواء العليل.

وفيما يلي نبذة عن بعض المتنزهات البريطانية:

متنزه بريكون بيكونز في ويلز:
لطالما كان بريكون بيكونز الذي يغطي مساحة نحو 520 ميلا مربعا من جنوب ووسط ويلز، شهير بين المتنزهين سيرا على الأقدام بفضل مساراته التي لا حصر لها والجمال الممتد على مرمى البصر هناك.

وتشمل البقاع الشهيرة في هذا المتنزه السير إلى جبل شوجر لوف وخلال المساء يمكن الاستمتاع بالسماء المليئة بالنجوم وحتى مشاهدة درب التبانة من أوسك ريزرفوار ولانثوني بريوري وهاي بلوف، بحسب موقع "ميرور" البريطاني.

متنزه ليك ديستريكت في إنجلترا:
هناك نحو 16 بحيرة في المنطقة لاستكشافها ولكن المناطق الشهيرة تشمل بحيرة ويندرمير وأولسووتر وهناك غالبا ما ستجد منشآت الرياضات المائية والفنادق وعوامل الجذب.

وقد ترغب الأسر التي معها أطفالا صغارا أن تقوم برحلة إلى "وورلد بياتريكس بوتر" التي تعيد بيتر رابيت وأصدقاءه إلى الحياة.

ومن ناحية أخرى يمكن للمتنزهين الموسميين أن يشرعوا في صعود جبل سكافيل بيك وهو أعلى جبل في إنجلترا.

متنزه كارينجورمس بأسكتلندا:
الرياضات المائية والسير وركوب الدراجات هي بعض الأنشطة التي يمكن العثور عليها في هذا المتنزه.

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