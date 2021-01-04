البنتاجون: إبقاء حاملة الطائرات الأمريكية «نيميتز» في الخليج

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" أنه تقرر إبقاء حاملة الطائرة "يو إس إس نيميتز" في الخليج بسبب التهديدات الإيرانية الأخيرة.ونقل بيان للوزارة عن القائم بأعمال وزير الدفاع كريستوفر ميلر القول: "بسبب التهديدات الأخيرة التي صدرت عن القادة الإيرانيين ضد الرئيس (الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب ومسؤولين حكوميين أمريكيين آخرين، فقد أمرتُ حاملة الطائرات يو إس إس نيميتز بوقف إعادة انتشارها الروتيني".وأضاف أن الحاملة "ستبقى الآن في موقعها ضمن منطقة عمليات القيادة المركزية الأمريكية"، محذرا من أنه "لا ينبغي أن يشك أحد في حزم الولايات المتحدة".وكانت تقارير أفادت مؤخرا بأن ميلر قرر سحب نيميتز من المنطقة.