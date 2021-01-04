الخوف من قيود «كورونا» يدفع الذهب للصعود في بداية 2021
الإثنين 04/يناير/2021 - 10:53 ص
وكالاتطباعة
بدأت أسعار الذهب العام الجديد عند مستوى مرتفع وصعدت لذروة ثمانية أسابيع اليوم الإثنين، إذ تعززت جاذبية الذهب كملاذ آمن جراء تزايد الإصابات بـ«كوفيد-19» واحتمال فرض قيود أكثر صرامة لاحتواء الجائحة.
وارتفع الذهب في السوق الفورية 1.1% إلى 1919.11 دولار للأوقية (الأونصة)، وفي وقت سابق سجل أعلى مستوى منذ التاسع من نوفمبر عند 1925.05 دولار.
وارتفع الذهب في العقود الآجلة في الولايات المتحدة 1.6% إلى 1925 دولارًا.
وثارت الشكوك حيال تعافي الاقتصاد العالمي سريعا بعد أن أظهر مسح لقطاع الأعمال أن وتيرة النمو في القطاع الصناعي في الصين تباطأت في ديسمبر.
وتصدر البيانات الخاصة بالولايات المتحدة وأوروبا في وقت لاحق اليوم.
وقال دومينيك شنايدر رئيس السلع الأولية وعملات آسيا والمحيط الهادي في يو.بي.إس لإدارة الثروات في هونج كونج، إن احتمال صدور بيانات أضعف في مع اجتياح «كوفيد-19» الولايات المتحدة وأوروبا يدعم الذهب.
وتراجع الدولار الأمريكي ما يجعل الذهب أقل تكلفة لحاملي العملات الأخرى.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ربحت الفضة 2.2 بالمئة إلى 26.93 دولار للأوقية وارتفع البلاتين 1.4 بالمئة إلى 1083.42 دولار وصعد البلاديوم 0.1 بالمئة إلى 2451.78 دولار.
وارتفع الذهب في السوق الفورية 1.1% إلى 1919.11 دولار للأوقية (الأونصة)، وفي وقت سابق سجل أعلى مستوى منذ التاسع من نوفمبر عند 1925.05 دولار.
وارتفع الذهب في العقود الآجلة في الولايات المتحدة 1.6% إلى 1925 دولارًا.
وثارت الشكوك حيال تعافي الاقتصاد العالمي سريعا بعد أن أظهر مسح لقطاع الأعمال أن وتيرة النمو في القطاع الصناعي في الصين تباطأت في ديسمبر.
وتصدر البيانات الخاصة بالولايات المتحدة وأوروبا في وقت لاحق اليوم.
وقال دومينيك شنايدر رئيس السلع الأولية وعملات آسيا والمحيط الهادي في يو.بي.إس لإدارة الثروات في هونج كونج، إن احتمال صدور بيانات أضعف في مع اجتياح «كوفيد-19» الولايات المتحدة وأوروبا يدعم الذهب.
وتراجع الدولار الأمريكي ما يجعل الذهب أقل تكلفة لحاملي العملات الأخرى.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ربحت الفضة 2.2 بالمئة إلى 26.93 دولار للأوقية وارتفع البلاتين 1.4 بالمئة إلى 1083.42 دولار وصعد البلاديوم 0.1 بالمئة إلى 2451.78 دولار.