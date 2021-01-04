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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

الخوف من قيود «كورونا» يدفع الذهب للصعود في بداية 2021

الإثنين 04/يناير/2021 - 10:53 ص
الذهب
الذهب
وكالات
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بدأت أسعار الذهب العام الجديد عند مستوى مرتفع وصعدت لذروة ثمانية أسابيع اليوم الإثنين، إذ تعززت جاذبية الذهب كملاذ آمن جراء تزايد الإصابات بـ«كوفيد-19» واحتمال فرض قيود أكثر صرامة لاحتواء الجائحة.

وارتفع الذهب في السوق الفورية 1.1% إلى 1919.11 دولار للأوقية (الأونصة)، وفي وقت سابق سجل أعلى مستوى منذ التاسع من نوفمبر عند 1925.05 دولار.

وارتفع الذهب في العقود الآجلة في الولايات المتحدة 1.6% إلى 1925 دولارًا.

وثارت الشكوك حيال تعافي الاقتصاد العالمي سريعا بعد أن أظهر مسح لقطاع الأعمال أن وتيرة النمو في القطاع الصناعي في الصين تباطأت في ديسمبر.

وتصدر البيانات الخاصة بالولايات المتحدة وأوروبا في وقت لاحق اليوم.

وقال دومينيك شنايدر رئيس السلع الأولية وعملات آسيا والمحيط الهادي في يو.بي.إس لإدارة الثروات في هونج كونج، إن احتمال صدور بيانات أضعف في مع اجتياح «كوفيد-19» الولايات المتحدة وأوروبا يدعم الذهب.

وتراجع الدولار الأمريكي ما يجعل الذهب أقل تكلفة لحاملي العملات الأخرى.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ربحت الفضة 2.2 بالمئة إلى 26.93 دولار للأوقية وارتفع البلاتين 1.4 بالمئة إلى 1083.42 دولار وصعد البلاديوم 0.1 بالمئة إلى 2451.78 دولار.

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