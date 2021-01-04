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مصر

تخصيص 33 قطعة أرض بـ14 مدينة جديدة لإقامة مشروعات متنوعة

الإثنين 04/يناير/2021 - 10:53 ص
وزير الإسكان
وزير الإسكان
محمد إبراهيم
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وافق مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، فى اجتماعه برئاسة الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بحضور عدد من الأعضاء، والعدد الآخر عبر تقنية الفيديو كونفرانس، تطبيقًا للإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد، على تخصيص 33 قطعة أرض بـ14 مدينة جديدة، بأنشطة متنوعة.

يأتي ذلك فى إطار جهود الهيئة لزيادة معدلات التنمية، ودفع عجلة الاستثمار بالمدن الجديدة، وكذا توفير العديد من فرص العمل من هذه المشروعات.

وفي بيان للوزارة، قال الدكتور عاصم الجزار: فى مدينة القاهرة الجديدة، تم تخصيص 7 قطع أراضٍ بمساحة 124540 م2، لإقامة مشروع عمرانى متكامل، وبنك، وأنشطة (تجارية، وإدارية، وسكنية)، وفى مدينة العاشر من رمضان، تم تخصيص قطعة أرض بمساحة 4.86 فدان، بنشاط حوش زراعى.

وفى مدينة 6 أكتوبر، تم تخصيص 4 قطع أراضٍ بمساحة 175059 م2، لإقامة أنشطة (سكنية، وتجارية، وإدارية، وفندقية، وسياحية، وترفيهية)، وفى مدينة بدر، تم تخصيص قطعتى أرض بمساحة 2598 م2، لإقامة نشاط تجارى – إدارى.

وفى مدينة السادات، تم تخصيص 3 قطع أراضٍ بمساحة 15080 م2، لإقامة مصنع، ومركز خدمة وصيانة سيارات، ونشاط تجاري، وفى مدينة الشروق، تم تخصيص قطعة أرض بمساحة 945 م2، لإقامة حضانة.

وفى مدينة العبور الجديدة، تم تخصيص قطعتى أرض بمساحة 8278 م2، لإقامة مدرسة، ونشاط تجارى – إدارى – سكنى.

وأضاف وزير الإسكان: فى مدينة سوهاج الجديدة، تم تخصيص قطعة أرض بمساحة 16 فدانًا، لإقامة مشروع عمرانى متكامل، وفى مدينة دمياط الجديدة، تم تخصيص قطعتى أرض بمساحة 46912 م2، لإقامة مشروع عمرانى متكامل، ومحطة خدمة وتموين سيارات، وفى مدينة برج العرب الجديدة، تم تخصيص قطعتى أرض بمساحة 2636 م2، لإقامة مركز طبى، ونشاط تجارى – إدارى.

وفى مدينة النوبارية الجديدة، تم تخصيص قطعة أرض بمساحة 12360 م2، لإقامة نشاط ترفيهى، وفى مدينة 6 أكتوبر الجديدة، تم تخصيص 4 قطع أراضٍ بمساحة 47170 م2، لإقامة مصنعين، ومخبز، ونشاط إدارى.

وفى مدينة أسيوط الجديدة، تم تخصيص قطعتى أرض بمساحة 4984 م2، لإقامة نشاط تجاري – سكنى، ومحطة خدمة وتموين سيارات، وفى مدينة بنى سويف الجديدة، تم تخصيص قطعة أرض بمساحة 24612 م2، لإقامة مصنع.

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